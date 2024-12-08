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Суточные поставки "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" обновили максимум

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигли нового максимума, вскоре после выхода на новый контрактный уровень в начале месяца.

По сообщению "Газпрома", 7 декабря компания установила новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай.

"С 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" идут на максимальном контрактном уровне. Теперь и этот объем превышен - достигнут новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям", - отмечают российские газовики.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

"Газпром" начал поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

После очередного наращивания объема суточных поставок "Газпром" становится крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркменистан. При этом по сумме поставок газа (с учетом также экспорта в виде СПГ) Россия уже давно является лидером по поставкам в КНР.

газ Газпром Китай Сила Сибири
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