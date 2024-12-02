Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении), сообщил "Газпром". Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше - с 1 декабря 2024 года (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года).

По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год, отмечает российская компания.

В сообщении приводится комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера: "Пять лет "Газпром" поставляет российский трубопроводный газ в Китай по "Силе Сибири". Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства "Газпрома". Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая. Долгосрочные контракты между "Газпромом" и CNPC укрепляют добрососедские отношения наших стран. Уверен, что взаимовыгодное стратегическое сотрудничество в газовой сфере продолжит динамично развиваться на благо России и Китая".

"Газпром" начал поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

После очередного наращивания объема суточных поставок "Газпром" станет крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркменистан. При этом по сумме поставок газа (с учетом также экспорта в виде СПГ) Россия уже давно является лидером по поставкам в КНР.

"Газпром" приводит информацию о фактических поставках по "Силе Сибири" согласно графику наращивания поставок: в 2020 году - 4,1 млрд куб. м; в 2021 году - 10,39 млрд куб. м; в 2022 году - 15,4 млрд куб. м; в 2023 году - 22,73 млрд куб. м. При этом объем поставок регулярно превышал годовые контрактные обязательства "Газпрома", отмечается в сообщении.

Для 2024 года был предусмотрен контрактный объем 30 млрд куб. м - в пересчете на сутки это более 86 млн кубометров. Новый уровень поставок соответствует суточному объему примерно 109 млн кубометров.

Параллельно с ростом мощностей добычи и транспортировки в России китайская сторона развивала транспортные и газораспределительные мощности на своей территории.

Принимающая российский газ китайская магистральная инфраструктура расходится по трем направлениям - северному, центральному и южному. Северная часть - Хэйхэ (город в провинции Хэйлунцзян через реку Амур от российского Благовещенска) - Чанлин (провинция Цзилинь) и центральная часть Чанлин - Юнцин (провинция Хэбэй) были введены в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах соответственно. Строительство южной части Юнцин (Хэбэй) - Шанхай началось в июле 2020 года. Таким образом обеспечиваются поставки в три провинции северо-востока Китая; регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы.