Нефть Brent подорожала до $71,48 за баррель

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени составила $71,48 за баррель, что на $0,36 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,97 (1,4%), до $71,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,57%), до $67,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,1 (1,6%), до $67,2 за баррель.

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк потерял 1%, североамериканский - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.