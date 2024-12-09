Brent подорожала до $71,96 за баррель

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в понедельник на фоне сигналов о смягчении денежно-кредитной политики в Китае и сохранения высокой геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

К 15:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (1,18%) до $71,96 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,84 (1,25%), до $68,03 за баррель.

Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

"Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорится в документе.

Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций.

Замедление роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, могло стать одним из факторов, повлиявших на решение ОПЕК+ продлить сроки действия ограничений на добычу нефти до апреля.

Аналитики HSBC прогнозируют, что профицит нефти на рынке в следующем году составит 200 тысяч б/с против ожидавшихся ранее 500 тысяч б/с и подтверждают прогноз средней цены на Brent в 2025 году на уровне $70 за баррель.

Тем временем аналитики Bank of America полагают, что излишек нефти на мировом рынке опустит среднюю цену на нефть марки Brent до $65 за баррель в следующем году.

"Рост спроса замедлился в этом году и будет оставаться вялым в 2025 году", - отмечают эксперты банка, прогнозируя, что в 2025 году спрос на нефть увеличится на 1 млн б/с, а в 2026 году - на 1,1 млн б/с.

Инвесторы также следят за политическими событиями на Ближнем Востоке. На минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.