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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

"Моана 2" собрала в Северной Америке за выходные рекордные $52 млн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мультфильм "Моана 2" от Walt Disney Co. собрал $52 млн в кинотеатрах США и Канады в минувшие выходные, передает AP.

Это рекорд для вторых выходных после Дня благодарения. С 2019 года его удерживал мультфильм "Холодное сердце 2" ($35,2 млн).

Таким образом, общие кассовые сборы сиквела "Моаны" в Северной Америке достигли $300 млн и превзошли показатель оригинала. Мировой бокс-офис нового мультфильма составляет $600 млн.

Второе место в североамериканском прокате на выходных занял фильм "Злая: Сказка о ведьме Запада" - экранизация известного бродвейского мюзикла, снятая киностудией Universal Pictures (Comcast Corp.). Она собрала $34,9 млн, что позволило нарастить "домашние" сборы до $320,5 млн, глобальные - до $455,6 млн.

На третьем месте оказался "Гладиатор 2" режиссера Ридли Скотта (Paramount Global), заработавший за уикенд $12,5 млн, на четвертом - приключенческий фильм "Миссия: Красный" производства Amazon.com Inc. ($7 млн).

Comcast Paramount Global Walt Disney Universal США Канада
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