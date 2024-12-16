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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

"Крейвен-охотник" в мировом прокате заработал в премьерный уикенд $26 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спинофф саги о Человеке-Пауке "Крейвен-охотник" (Kraven the Hunter) стартовал неудачно, собрав за премьерный уикенд всего $26 млн в мировом прокате, показывают данные Comscore.

Фильм заработал $11 млн в США и Канаде, еще $15 млн составили продажи билетов в других странах. Это один из худших результатов для фильмов, рассказывающих о вселенной комиксов Marvel, пишет MarketWatch. При этом бюджет фильма, по разным оценкам, составляет от $110 до $120 млн.

Другим крупным релизом прошлой недели стал мультфильм "Властелин колец: Война рохирримов" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim). Он заработал $4,6 млн в США и Канаде и около $4 млн в других странах.

Вершину рейтинга недельных сборов по-прежнему занимают "Моана 2" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked).

За третью неделю проката мультфильм "Моана 2" заработал $26,6 млн в США и Канаде и $57,2 млн в других странах. Теперь он занимает четвертую позицию в рейтинге самых кассовых фильмов 2024 года с общей суммой мировых сборов $717 млн.

Экранизация бродвейского мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада" собрала соответственно $22,5 млн и $21,5 млн. Ее общие мировые сборы составляют около $525 млн.

До конца года ожидается выход в прокат еще двух потенциальных хитов - "Муфаса: Король Лев" (Mufasa: The Lion Kin) и "Соник 3" (Sonic the Hedgehog 3).

США Marvel Comscore Канада
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