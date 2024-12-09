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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:16

Саудовская Аравия в январе снизит цены на нефть для Азии и Европы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в январе снизит цены на нефть с поставкой в страны Азии и Европы.

В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,8 за баррель. В результате оно будет стоить на $0,9 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для европейских государств стоимость саудовской нефти с января уменьшится на $1,1 за баррель.

Цены для покупателей из США не изменятся.

Arab Light Saudi Aramco Саудовская Аравия
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