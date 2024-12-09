"Автостат" ждет снижения легкового авторынка РФ в 2025 год на 10%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году могут снизиться в базовом сценарии на 10%, до 1,43 млн единиц, прогнозируют эксперты аналитического агентства "Автостат".

По прогнозам агентства, в текущем году легковой рынок покажет рост в 1,5 раза, до 1,59 млн шт. При этом в "Автостате" пока не видят перспективы его расширения в ближайшем будущем, предполагая, что в оптимистичном сценарии в следующем году в РФ будет реализовано столько же новых легковых машин, как и в этом. Пессимистичный сценарий рынка от агентства предполагает падение на 20%, до 1,27 млн единиц.

"По следующему году у нас ранее был более оптимистичный прогноз. Мы выстраивали модели, делали опросы, и пока такое общее ожидание - это все-таки снижение. Наш средний прогноз сейчас говорит о том, что снижение составит 10% к этому году, если ничего не изменится", - сказал директор "Автостата" Сергей Целиков в ходе Autostat Analytic Day в понедельник.

При этом по личному мнению эксперта, "в следующем году изменится очень многое, и на рынке будут тектонические изменения".

"Рынок может как уйти в плюс, так и в минус. Но, думаю, очень сильно он не провалится, и мы не уйдем ниже пессимистического прогноза ни при каких обстоятельствах. А вверх уйти можем, но для этого должны реализоваться политические факторы", - резюмировал глава "Автостата".

Декабрь текущего года рынок новых легковых автомобилей РФ, по оценке экспертов агентства, закроет с результатом в 140-145 тыс. автомобилей. Таким образом, ожидается помесячный рост на 15-20% по сравнению с ноябрем, в котором, как сообщал "Автостат", в РФ было продано около 121,9 тыс. новых легковых машин.

Целиков в ходе выступления на Autostat Analytic Day также отметил, что приток денег в российскую экономику влияет и на спрос на автомобили. "Вливание идет через ВПК и дальше по кругу - в кучу отраслей. Соответственно, у определённых частей населения доходы существенно растут, что подталкивает рост и в других отраслях тоже. Новых людей, которые могут себе позволить автомобиль, становится, в принципе, больше. Есть и те, кто раньше мог позволить, но сейчас не может. Но появляются и новые категории", - сказал Целиков, говоря о текущей конъюнктуре российского рынка.

По итогам 11 месяцев 2024 года в РФ, как сообщал "Автостат", было реализовано 1 млн 447 841 новых легковых автомобилей - на 54,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.