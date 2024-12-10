Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2025 году совокупный объем поставок городских автобусов может снизиться более чем на четверть на фоне давления высоких ставок, переформатирования нацпроектов и крупных закупок 2024 года в основных регионах-потребителях, сообщил директор департамента маркетинга предприятий "ЛиАЗ", "ПАЗ" и "КАВЗ" Максим Каров форуме Urbantrans 2024.

Как сказано в презентации Карова, в 2024 году автобусный рынок России вырастет на 15%, до 19 тысяч единиц, а в 2025 году он может упасть на 25-40%.

"Сокращение финансирования федеральных программ, программ лизинга и сокращение поставок в топ-регионы даст снижение по рынку от 4,5 тысяч до 9 тысяч единиц. Какие-то региональные программы, которые, возможно, будут формироваться регионами в 2025 году, не дадут сильно увеличить рынок. Совокупный рынок в 2025 году будет составлять от 11,5 тысячи до 14,2 тысячи единиц. И все будет зависеть от того, как в последующие годы будут формироваться средства федеральной и региональной поддержки на обновление общественного транспорта", - отметил Каров.

По его оценке, в 2023 году за средства федерального и регионального бюджетов было обновлено 4,5 тысяч единиц транспорта, в 2024 году - 7,5 тысяч штук.

"В 2025 году существует пока неопределенность по финансированию программ обновления общественного транспорта. Но те деньги, которые мы сейчас видим, позволят обновить лишь от 800 до 1 тысячи автобусов. То есть, мы видим, что тот уровень, который запланирован на 2025 год, явно не достаточен ни чтобы обновить парк, ни чтобы войти в показатель по 85% в нормативном сроке", - отметил топ-менеджер.

По его словам, рынок автобусов сейчас находится под давлением ряда негативных факторов. "Первое - переход на нацпроект "Инфраструктура для жизни" с пока сокращенным финансированием относительно 2023-24 годов. Лизинг с нереальными ставками, которые будут, прежде всего, влиять на междугородние автобусы и городские автобусы. Также мы видим, что в течение последних лет была очень существенная закупка в топовых регионах, которая, наверное, будет немного сокращена", - уточнил Каров.

Он напомнил, что на заседании президиума Госсовета по транспорту в августе 2023 года у президента Владимира Путина говорилось о потребности регионов в обновлении в общей сложности 57 тысяч автобусов к 2030 году. При этом на этапе уточнения и переформатирования нацпроектов - в частности, федерального проекта "Развитие общественного транспорта" в новый проект "Инфраструктура для жизни" - "произошли определенные изменения". "От 57 тысяч автобусов, которые мы должны были обновить, мы перешли к 30 тысячам. автобусов. Обеспечение снижения среднего возраста перешло к показателю 85% парка в пределах нормативного срока эксплуатации. Ну, и, соответственно, пошли изменения по городам и по субсидированию субъектов", - заметил Каров.

По его прогнозу, автобусный рынок России до 2030 года будет показывать результаты не выше, чем в 2024 году. В базовом прогнозе он будет постепенно расти с 11,5 тысяч штук в 2025 году до 16-17 тысяч в 2028-2029 годах.

"Исходить мы будем из того, что федеральная программа обновления 30 тысяч единиц техники должна быть выполнена. Как она будет выполнена - от этого будет зависеть, собственно, и два трека. Если мы получим больший провал в 2025 году, значит, она будет выходить на бОльшие объемы в 2029-2030 годам, когда она должна быть завершена. То есть, мы видим такой некий сдвиг этой программы вправо. Либо это будет более положительный трек, который тоже будет идти с неким ростом", - отметил Каров.

Согласно паспорту федерального проекта "Развитие общественного транспорта" от августа 2023 года, опубликованному на сайте Минтранса после заседания президиума Госсовета по транспорту , общий объем финансового обеспечения проекта в 2025 году планировался на уровне 62 млрд рублей, в 2024 году - около 118 млрд рублей. Актуальные на текущий момент объемы финансирования в пресс-службе Минтранса оперативно не уточнили.