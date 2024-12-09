Armenian Аirlines возобновила полеты, прерванные в октябре из-за техобслуживания

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Армянская авиакомпания Armenian Аirlines с 9 декабря возобновляет полеты по ряду направлений, приостановленные с 14 октября в связи с техническим обслуживанием самолетов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты возобновляются по всем направлениям маршрутной сети перевозчика. Рейсы будут выполняться в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Уфу, Казань, Волгоград, Дели, Батуми.

С 28 декабря Armenian Airlines открывает прямые рейсы из Еревана в Тбилиси.

Авиакомпания 14 октября сообщила, что временно прекращает все полеты в связи с техническим обслуживанием самолетов. Планировалось, что приостановка продлится до 22 ноября.

Авиакомпания была основана в декабре 2022 год, в ее парке два самолета A321.