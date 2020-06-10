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Армения решила создать национальную авиакомпанию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Армения намерена создать национальную авиакомпанию, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Сурен Папикян.

"Наша задача – поставить авиацию на крепкий фундамент, создать местную авиакомпанию. Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время у нас была собственная авиация", - сказал Папикян в парламенте в среду.

По его словам, для создания соответствующей инфраструктуры необходимо два года. "За эти два года будут устранены препятствия. Комитет гражданской авиации уже готовит план по преодолению запрета на полеты в Европу", - отметил Папикян.

В начале июня армянские авиакомпании лишились возможности совершать полеты на территорию Европейского союза. Как сообщалось на официальном сайте Евросоюза, Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена или ограничена в Европейском союзе, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все сертифицированные в Армении авиакомпании добавлены в список после оценки возможностей страны по обеспечению безопасности. В списке оказались Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.

Армения

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