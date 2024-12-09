Уставный капитал зернового трейдера "Деметра-Холдинга" удвоился до 10 млрд рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Уставный капитал ООО "Деметра Трейдинг" (зерновой трейдер, принадлежит "Деметра-Холдингу") с 6 декабря 2024 года увеличился в два раза и составляет 10 млрд 001 млн рублей, сообщается в ЕГРЮЛ.

"Увеличение уставного капитала "Деметра Трейдинга" связано с оптимизацией финансовой структуры компании и обеспечением ее устойчивого развития", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Деметра-Холдинга" без дополнительных подробностей.

Как сообщал "Интерфаксу" гендиректор холдинга Алексей Грибанов, в прошлом сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) трейдинговое подразделение закупило 15 млн тонн зерна, что составило около 10% общероссийского урожая. На долю принадлежащих холдингу глубоководных терминалов в Азово-Черноморском бассейне пришлось 12,5 млн тонн зерна, отправленного на экспорт (18% от общего российского экспорта). Отгрузки зерна с элеваторов - Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского, а также Ипатовского комбината хлебопродуктов составили 1,2 млн тонн.

"Деметра-Холдинг" - вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%).

Холдингу также принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Он также Ипатовским комбинатом хлебопродуктов, элеватором "Наш Союз", Октябрьским, Чернышковским и Димитровградским элеваторами.