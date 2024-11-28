Глава "Деметра-Холдинга": российское зерно надо продавать напрямую

Алексей Грибанов рассказал об итогах сезона, о взаимоотношениях с аграриями и экспорте зерна

Глава "Деметра-Холдинга": российское зерно надо продавать напрямую Фото: Пресс-служба

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", созданный в 2018 году, за прошедшие годы стал одним из крупнейших инфраструктурных игроков на зерновом рынке РФ. О том, какие направления в работе компании стали приоритетными, повлияла ли на инвестпрограмму произошедшая в 2023 г. смена владельцев и как строятся взаимоотношения с аграриями, в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор "Деметра-Холдинга" Алексей Грибанов.

- Со времени создания холдинг сформировал большой парк вагонов-зерновозов, реализует проекты в портах, расширяет сеть элеваторов. Какие направления развития за это время стали приоритетными?

- Холдинг консолидировал в своем периметре крупные инфраструктурные зерновые активы - "Русагротранс", терминалы на Черном море, элеваторы, трейдинг, цифровые платформы, а также железнодорожных операторов по перевозке лесных и промышленных грузов.

В прошлом сезоне наше трейдинговое подразделение закупило 15 млн тонн зерна, а это около 10% урожая. На долю принадлежащих холдингу глубоководных терминалов в Азово-Черноморском бассейне пришлось 12,5 млн тонн зерна, отправленного на экспорт, что составило 18% от общего российского экспорта в 72,8 млн тонн. Здесь речь идет о Новороссийском зерновом терминале (НЗТ), который полностью принадлежит холдингу, и Зерновом терминальном комплексе Тамань (ЗТКТ), где наша доля составляет 50%.

- Как в целом выглядят итоги работы холдинга в минувшем сезоне?

- Сезон 2023/2024-го стал рекордным. Отгрузки зерна с наших элеваторов - Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского, а также Ипатовского комбината хлебопродуктов составили 1,2 млн тонн.

По железной дороге было перевезено 16,7 млн тонн аграрных грузов, из них в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов - 12 млн тонн. Автотранспорт при помощи цифровой логистической платформы Smartseeds перевез 2,9 млн тонн зерна.

Идет развитие перевозок лесных и навалочных грузов. И хотя в перевозках леса из-за ограничения экспорта ситуация сложилась непростая, мы ищем и находим альтернативные пути для дальнейшей работы.

Если говорить о новом аграрном сезоне (начался 1 июля 2024 года - ИФ), то продолжаем наращивать темпы. В июле-октябре на терминалах, которые находятся в периметре холдинга (100% НЗТ и 50% ЗТКТ - ИФ), было перевалено 4,4 млн тонн зерна. Отгрузки с собственных элеваторов составили порядка 410 тыс. тонн. По железной дороге перевезено 4,8 млн тонн аграрных грузов, из них в направлении экспортных терминалов - 3,7 млн тонн.

- Как строятся взаимоотношения с аграриями при закупках зерна? Есть ли у холдинга программы для производителей зерна?

- Конечно, такие программы есть. Сельхозпроизводители находятся в непростом положении с точки зрения стоимости денег, мы стараемся находить точки сотрудничества, в том числе и для авансирования урожая даже при существующей ключевой ставке.

Основной объем зерна, который экспортируют наши партнеры, приобретается по контрактам с фиксированной ценой. Мы также практикуем заключение сезонных контрактов с сельхозпроизводителями на покупку урожая по плавающей цене. В текущем сельхозсезоне доля таких контрактов уже составляет около 25%. Кроме того, закупаем зерновые культуры и через публичные рыночные инструменты.

- Видите ли сложности в зерновом экспорте? Сохраняются ли скрытые санкции против российского зерна, о которых говорят в последние годы?

- Холдинг с 2022 года сосредоточился на работе на внутреннем рынке, отказавшись от международной торговли зерном. Тем не менее наши партнеры задействованы в этих процессах, и мы видим некоторые сложности. Зарубежные финансовые институты, в том числе из дружественных стран, ужесточили контрольные комплаенс-процедуры из-за риска введения вторичных санкций. Традиционные партнеры - турецкие, эмиратские, китайские - более пристально стали следить за платежами, происхождением продукции и ее поставщиками.

Тем не менее зерно, закупленное холдингом, в прошлом сезоне поставлялось более чем в 40 стран. В этой ситуации надо отдать должное и государственным структурам - Минсельхозу, Россельхознадзору и Центру оценки качества зерна (с середины ноября - Центр оценки безопасности и качества продукции АПК - ЦОК АПК - ИФ), которые многое делают для продвижения аграрной продукции на зарубежные рынки, для открытия новых направлений поставок.

- В чем, на ваш взгляд, потенциал развития экспорта зерна в этих условиях?

- Как говорится, точки роста есть. Это, прежде всего, повышение доступности флота и инвестирование российских компаний в международную инфраструктуру.

- К предложению Союза экспортеров и производителей зерна об отказе от зарубежных трейдеров и продаже зерна напрямую потребителям как относитесь?

- Это правильно, российское зерно надо продавать напрямую. В принципе наши партнеры по экспорту уже так и работают. Практически по всем направлениям они знают конечного потребителя. Главное - чтобы продаваемое зерно соответствовало высоким критериям российского экспорта.

- Недавно появилась информация, что "Деметра-Холдинг" вышел на рынок подсолнечника и в октябре закупил его первую партию. Планируете ли расширять виды продукции для торговли?

- Вместе с традиционными для нас культурами, такими как пшеница, ячмень и кукуруза, мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами. Мы давно работаем на зерновом рынке и видим, что у аграриев есть потребность продавать урожай, как говорится, "в одно окно". В этом сезоне решили пойти им навстречу и приобрели в том числе подсолнечник.

Конечно, мы смотрим на другую продукцию, в том числе и на продукцию переработки. В этом сезоне, например, начали торговать сахаром-сырцом: было закуплено и отгружено для отправки в Узбекистан 81,5 тыс. тонн свекловичного сахара-сырца.

Мы диверсифицируем поставки не только зерновых грузов, но и продуктов переработки, помогаем нашим сельхозпроизводителям.

- Холдинг в последнее время активно наращивает вагонный парк. Планируете и дальше это делать? Как это будет происходить - за счет покупки новых вагонов или путем приобретения компаний, которые имеют подвижной состав?

- Сейчас в нашем парке более 98 тысяч вагонов. По данным агентства Infoline, по итогам девяти месяцев 2024 года мы вышли на второе место в рейтинге железнодорожных операторов по подвижному составу в собственности. Инвестиции в расширение и обновление подвижного состава идут постоянно, благодаря чему у железнодорожного дивизиона компании один из самых молодых парков на сети. Средний возраст специализированного парка для перевозки зерна составляет около пяти лет.

Следующая задача - добиваться эффективности работы этого парка. И, конечно, если будет что-то предлагаться на рынке, - будем смотреть.

В прошлом сезоне, когда на фоне высокого урожая был большой спрос на вагоны-зерновозы, многие несистемные игроки на рынке их купили и сегодня объективно мешают, на мой взгляд, эксплуатации сети РЖД. Если будут предложения, мы, конечно, будем доступными рыночными способами забирать эти вагоны себе в управление, чтобы нормально выстраивать эксплуатацию на сети.

- Какова инвестиционная программа холдинга? На какие цели направляются средства, в первую очередь? Повлиял ли на инвестпрограмму выход ВТБ из состава акционеров?

- Помимо вложений в вагонный парк, мы фокусируемся на дальнейшем росте перевалочных мощностей в портах, которые находятся в периметре холдинга. Общие инвестиции в развитие портовых терминалов до 2027 года оцениваются в 40 млрд рублей.

Так, на Новороссийском зерновом терминале сейчас реализуем проект "Авто 1500". Это выглядит очень красиво - стройка идет активно, поднимаются элеваторы, силосные башни. Здесь также будут введены дополнительные мощности по приему грузов с автомобильного и железнодорожного транспорта, реконструирована конвейерная линия отгрузки зерна на морской транспорт, проведены другие работы.

В результате этот проект позволит увеличить перевалочные мощности терминала на 1,5 млн тонн в год.

На НЗТ вместе с "НКХП" (MOEX: NKHP) реализуется проект по строительству пристани с двумя причалами. После модернизации терминала и введения в эксплуатацию причалов проектная мощность НЗТ увеличится почти в два раза - с 6,5 млн до 11 млн тонн.

В Тамани на зерновом терминале вместе с партнерами движемся в направлении строительства железной дороги по концессии с Росжелдором. Кроме того, здесь запланированы реконструкция причалов и дноуглубление. В результате ежегодная мощность перевалки терминала вырастет с 5,5 млн до 8 млн тонн в год.

После выхода ВТБ нам стало сложнее привлекать денежные средства для реализации инвестиционных проектов. Но в настоящее время можно говорить о том, что смена акционеров не сказалась на инвестпроектах холдинга.

- Каковы прогнозы по перевалке аграрных грузов в терминалах холдинга на 2024 год?

- И НЗТ, и ЗТКТ по итогам 2024 календарного года покажут рост. В Тамани к середине ноября перевалка составила 5,2 млн тонн, что больше итога всего 2023 года в 4,6 млн тонн. На НЗТ к середине ноября перевалка составила 6,4 млн тонн против 6,6 млн тонн за 2023 год.

- Как оцениваете объемы перевозок аграрных грузов по железной дороге в этом году? Какова их структура?

- Предварительно в 15,2 млн тонн. За десять месяцев перевезли 12,5 млн тонн грузов, из них 4,8 млн тонн в июле-октябре.

Что касается структуры перевозимых грузов, то основу - 85%, конечно, составляют зерновые и зернобобовые культуры, в том числе 86% от этого объема приходится на пшеницу. Остальное - шрот, свекловичный жом, солод, сахар-сырец и другие грузы.

- А с новым портом в Высоцке работаете? Каковы перспективы в северо-западном направлении?

- Мы заинтересованы в развитии географии поставок и диверсификации каналов продаж, включая перевозку грузов в северо-западном направлении. И эту работу во многом связываем с портом в Высоцке.

По данным аналитического центра "Русагротранса", с начала работы в апреле 2023 года до завершения минувшего сельхозсезона (30 июля 2024 года - ИФ) в этот порт по железной дороге в общем было поставлено почти 1 млн тонн зерна и зернобобовых культур. Большая часть отправлена в Марокко, Тунис, Алжир, Мали. Отгружалось зерно также в Италию и Испанию, в Бразилию и на Кубу.

Кроме того, через этот порт идет перевалка зерна, которое следует транзитом из Казахстана.

Так что порт Высоцкий открывает хорошие перспективы для расширения торговли зерном и другой продукцией.

- Холдинг в последние годы активно покупал элеваторы. Есть ли планы по расширению их сети? У недавно купленного в Орловской области элеваторного комплекса "Наш Союз" есть мельница. Вы включаетесь в переработку зерна?

- Сейчас в периметре холдинга пять элеваторов - Октябрьский, Чернышковский, Димитровградский, Ипатовский комбинат хлебопродуктов и "Наш Союз". На Димитровградском элеваторе в Ульяновской области мы реализуем крупный инвестиционный проект в части строительства новых емкостей хранения общим объемом 17,8 тыс. тонн, двух точек автоприема, двух линий приема и двух линий отгрузки на железной дороге.

Орловский комплекс "Наш Союз" действительно имеет мельницу, и его покупка отвечает нашей стратегической задаче - в том числе двигаться в сторону переработки. Кроме того, в Орловской области будем строить новый элеватор - Орловский зерновой терминал около станции Лужки-Орловские - емкостью единовременного хранения 46 тыс. тонн с железнодорожной инфраструктурой, позволяющей совершать маршрутные отправки. Первые отправки зерна по железной дороге ожидаются во втором полугодии 2025 года.