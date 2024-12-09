Rakuten предоставит акционерам бесплатную мобильную связь на год

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group предоставит акционерам бесплатные мобильные тарифные планы сроком на один год, передает Bloomberg.

Это предложение затронет держателей 100 или более акций компании по данным на 26 декабря.

На этой новости котировки акций Rakuten подскочили на 6,7% по итогам торгов в понедельник. Это самый значительный дневной прирост за последние три месяца.

Такое предложение является очень привлекательным для розничных инвесторов, отмечает аналитик Quiddity Advisors Трэвис Ланди. По его оценке, бесплатная мобильная связь может стоить около 28% цены покупки 100 акций Rakuten.

Однако он предупредил, что рост котировок может оказаться кратковременным, поскольку акционерам необходимо будет держать акции только до 26 декабря для того, чтобы получить бесплатный тариф.

С начала текущего года капитализация Rakuten подскочила почти на 47% (до 1,9 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 17%.

Rakuten является крупнейшим в Японии интернет-ритейлером, а также владеет мессенджером Viber.