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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Роскомнадзор заблокировал Viber

Роскомнадзор заблокировал Viber
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что мессенджер Viber заблокирован в России за неисполнение требований российского законодательства.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - сообщает телеграм-канал ведомства.

Мессенджер Viber (полное название - "Rakuten Viber Messenger") впервые был запущен в декабре 2010 года. В 2014 году компанию приобрел японский холдинг Rakuten.

В январе 2022 года владелец мессенджера Viber - компания Viber Media S.a r.l., зарегистрированная в Люксембурге, открыла представительство в России для соблюдения закона о "приземлении". Согласно данным соответствующего перечня РКН, компания-владелец Viber выполнила все основные обязанности иностранного лица по этому закону: кроме представительства в России, завела личный кабинет на сайте РКН, а также электронную форму для обращения российских пользователей на своих интернет-ресурсах.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации (ОРИ) в рамках реализации так называемого "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестр включены несколько сотен компаний.

По закону "Об информации" (статья 10.1), ОРИ является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информсистем или компьютерных программ для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений интернет-пользователей. ОРИ обязаны уведомить РКН о начале своей деятельности в качестве таковых.

Согласно ст. 13.31 КоАП, неисполнение ОРИ этой обязанности влечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 100 до 300 тыс. рублей, за повторное правонарушение может последовать штраф - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В июне 2023 года Viber был оштрафован судом на 1 млн рублей за неудаление информации, содержащей недостоверные сведения об СВО, а в марте этого года - на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного в России контента.

Роскомнадзор Viber Люксембург Rakuten
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