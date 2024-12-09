VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK (МКПАО "ВК") рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО "ВК Технологии") на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

"Возможность рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития VK. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что VK завершает консолидацию активов вертикали и интегрирует процессы корпоративного управления в VK Tech.

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