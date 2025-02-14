VK приобрел 25% в разработчике офисного программного обеспечения Р7

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK закрыл сделку по покупке 25% разработчика офисного программного обеспечения Р7, сообщили "Интерфаксу" в VK.

Первым об этом написало издание РБК. По словам его источника, близкого к VK, сумма сделки находится в диапазоне 2,5-3,5 млрд рублей.

В самом VK сумму сделки не называют.

Как рассказали в интернет-холдинге, сделка реализована в рамках развития технологического направления холдинга - VK Tech, которое рассматривает возможность проведения IPO.

В октябре 2024 года VK и Р7 объявили о технологическом партнерстве, в результате которого сформировано цельное предложение для пользователей и клиентов. Облачные редакторы документов, таблиц и презентаций "Р7-Офис" интегрированы в продукты для пользователей - "Почта" и "Облако Mail", а также в продукты "VK Tech" для корпоративных клиентов - "VK WorkSpace".

АО "Р7" было основано в 1998 году Львом Банновым и Алексеем Рязановым в Нижнем Новгороде. Ключевой продукт - офисный пакет "Р7-Офис", который включает в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и др. По информации на сайте компании, "Р7-Офис" используют более 4 тыс. российских компаний.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году выручка АО "Р7" составила 2,8 млрд рублей (рост в 1,9 раза к предыдущему году), чистая прибыль -1,9 млрд рублей (рост в 1,9 раза).