Поиск

VK приобрел 25% в разработчике офисного программного обеспечения Р7

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK закрыл сделку по покупке 25% разработчика офисного программного обеспечения Р7, сообщили "Интерфаксу" в VK.

Первым об этом написало издание РБК. По словам его источника, близкого к VK, сумма сделки находится в диапазоне 2,5-3,5 млрд рублей.

В самом VK сумму сделки не называют.

Как рассказали в интернет-холдинге, сделка реализована в рамках развития технологического направления холдинга - VK Tech, которое рассматривает возможность проведения IPO.

В октябре 2024 года VK и Р7 объявили о технологическом партнерстве, в результате которого сформировано цельное предложение для пользователей и клиентов. Облачные редакторы документов, таблиц и презентаций "Р7-Офис" интегрированы в продукты для пользователей - "Почта" и "Облако Mail", а также в продукты "VK Tech" для корпоративных клиентов - "VK WorkSpace".

АО "Р7" было основано в 1998 году Львом Банновым и Алексеем Рязановым в Нижнем Новгороде. Ключевой продукт - офисный пакет "Р7-Офис", который включает в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и др. По информации на сайте компании, "Р7-Офис" используют более 4 тыс. российских компаний.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году выручка АО "Р7" составила 2,8 млрд рублей (рост в 1,9 раза к предыдущему году), чистая прибыль -1,9 млрд рублей (рост в 1,9 раза).

VK Р7-Офис Р7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });