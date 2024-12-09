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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

В Великобритании индекс делового оптимизма упал до минимума за 2 года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Индекс оптимизма британских компаний, рассчитываемый консалтинговой компанией BDO, в ноябре упал на 5,8 пункта и составил 93,49 пункта, что является минимумом с января 2023 года.

Как сообщила BDO, падение, "скорее всего, отражает первую реакцию бизнеса на новый бюджет страны".

В конце октября министр финансов Великобритании Рейчел Ривз озвучила проект бюджета, предусматривающий повышение различных налогов, включая рост отчислений в фонд социального страхования, а также повышение уровня минимальной заработной платы. По мнению представителей бизнеса, такие меры могут подстегнуть инфляцию и осложнить поиски новых сотрудников.

Компании, принявшие участие в исследовании BDO, особо отметили такие негативные факторы как рост затрат, сокращение числа заказов и трудности с поиском квалифицированных кадров.

BDO Великобритания Рейчел Ривз
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