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Великобритания отменит особый налоговый режим для недомицилированных

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Налог на наследство в Великобритании больше не получится обходить за счет офшорных трастов, заявила министр финансов страны Рейчел Ривз, представляя осеннее бюджетное послание.

Для тех, кто использует такие структуры в соответствии с текущим законодательством, будут предусмотрены переходные механизмы.

С апреля 2024 года будет отменен особый режим налогообложения для недомицилированных и введен вместо него режим на основе резидентства.

Кроме того, ставки налога на прирост капитала повышаются до 18% с 10% и до 24% с 20%.

Минимальный размер оплаты труда с апреля вырастет на 6,7%, до 12,21 фунта ($15,84) в час. Для сравнения: в США он варьируется от $7,25 до $17,5, в Германии находится на уровне $13,44.

Ставка страховых взносов для работодателей в Британии поднимается на 1,2 процентного пункта - до 15%. С апреля они будут обязаны отчислять их с зарплат от 5 тысяч фунтов в год (ранее - 9,1 тысячи фунтов).

При этом правительство обещает не повышать основную ставку налога на прибыль, которая составляет 25%.

Великобритания правительство Рейчел Ривз Минфин
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