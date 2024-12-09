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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 19:28

Испанская Roca Group передала завод сантехники в Ленобласти "Миру керамики"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московское АО "Мир керамики" стало владельцем 100% уставного капитала ООО "Рока РУС", активом которого является производство сантехники в городе Тосно Ленинградской области.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в документы 5 декабря. Ранее "Рока РУС" на 100% принадлежала испанскому производителю фаянсовой сантехники Roca Group.

В июле 2022 года Roca Group сообщала о желании передать свои семь предприятий в России под управление местного менеджмента.

Roca Group - один из крупнейших мировых производителей санфаянса, а также мебели для ванных комнат. Головной офис расположен в Барселоне. Компания владеет более 70 фабриками в разных странах мира.

Первый российский завод группы в городе Тосно Ленобласти работает с 2004 года. Объем производственных площадей составляет 26 тыс. кв. м, инвестиции в строительство составили 40 млн евро. В 2022 году ООО "Рока Рус" планировало увеличить производство в Ленобласти с 500 тыс. до 1,5 млн единиц продукции в год.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, АО "Мир керамики" основано в апреле 2024 года, специализируется на оптовой торговле строительными материалами и изделиями.

Тосно Ленобласть Roca Group ООО "Рока Рус Мир керамики
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