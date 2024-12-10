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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:52

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка увеличился на 0,14% - до 521,22 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,52%, французский CAC 40 - на 0,72%. Германский DAX снизился на 0,19%, итальянский FTSE MIB - на 0,55%, испанский IBEX 35 - на 0,5%.

Поддержку европейским рынкам оказали новости из Китая, повысившие оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики страны. Власти КНР в понедельник объявили о планах смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году.

На этом фоне заметно подорожали акции производителей товаров класса "люкс", в том числе Kering (+3,4%), Moncler (+3,2%), Christian Dior (+3,6%), Richemont (+2,1%), LVMH (+3,5%), Remy Cointreau (+4,1%), Pernod Ricard (+2,6%), Burberry (+4,9%).

Кроме того, выросли котировки бумаг автопроизводителей: Mercedes-Benz Group - на 3,3%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,8%, Volkswagen AG - на 1,2%, Porsche AG - на 1,8%, Stellantis - на 2,2%.

Трейдеры также следят за новостями с Ближнего Востока. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Эти события, а также новости из Китая, привели к уверенному подъему цен на нефть в понедельник. Стоимость бумаг BP Plc выросла на этом фоне на 4,3%, Shell - на 2,4%, TotalEnergies - на 1,4%.

Акции итальянской нефтекомпании Eni завершили торги повышением на 0,5%, несмотря на новость о взрыве на принадлежащем ей хранилище топлива вблизи Флоренции, в результате которого погибли не менее двух человек.

Рыночная стоимость шведской Boliden увеличилась на 2,7% на новости о покупке ею медно-цинковых месторождений Neves-Corvo в Португалии и Zinkgruvan в Швеции у канадской Lundin Mining примерно за $1,45 млрд.

Цена бумаг итальянского Banco BPM поднялась на 2,2% на информации о том, что французский Credit Agricole увеличил долю в нем. Акции Credit Agricole выросли в цене на 0,7%.

Бумаги оператора сети пиццерий Domino's Pizza Group Plc подешевели на 3,4% на неблагоприятных прогнозах компании. Domino's ожидает, что объявленное осенью министром финансов страны повышение страховых взносов приведет к росту ее расходов на персонал примерно на 3 млн фунтов стерлингов ($3,8 млн) в год, при этом от реформы особенно пострадают франчайзи.

Стоимость акций Vivendi увеличилась на 1,2%. Акционеры французской компании в понедельник проголосовали за разделение ее операций на четыре части. Озвученный ранее план предусматривает размещение акций подразделения платного ТВ Canal+ в Лондоне, рекламного агентства Havas в Амстердаме, издательского бизнеса Louis Hachette Group - в Париже. Оставшаяся часть Vivendi сохранит французский листинг. Первое размещение акций подразделений компании запланировано на 16 декабря.

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