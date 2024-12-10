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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:52

Нефть Brent подешевела до $71,78 за баррель

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник после заметного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $71,78 за баррель, что на $0,36 (0,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,02 (1,4%), до $72,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,39 (0,57%), до $67,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,7%), до $68,37 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

События в Сирии могут добавить небольшую премию за геополитический риск к ценам на нефть на следующие несколько недель, и угроза разрастания конфликта в регионе создает дополнительную напряженность, отмечает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон в обзоре по рынку.

Сирия не является крупным производителем нефти, однако "имеет огромное геополитическое значение благодаря своему месторасположению и связям с Россией и Ираном", говорит Леон, мнение которого приводит MarketWatch.

Brent WTI Башар Асад Сирия
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