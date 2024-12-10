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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:56

Brent подешевела до $71,75 за баррель

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов о балансе спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

К 14:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,54%) до $71,75 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,41 (0,6%), до $67,96 за баррель.

Сдерживающим фактором для цен на нефть во вторник стали данные о динамике внешней торговли Китая, оказавшиеся слабее прогнозов. Объем экспорта из Китая в ноябре увеличился на 6,7% в годовом выражении, импорта - снизился на 3,9%. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 8,5%, импорта - на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

"Рост напряженности на Ближнем Востоке из-за событий в Сирии добавляет небольшую премию за геополитический риск к ценам на нефть", - заявили The Wall Street Journal эксперты ANZ Research.

Brent WTI ОПЕК МЭА Сирия Китай
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