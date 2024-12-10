Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Объем продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2024 году может вырасти больше чем на 16% к 2023 году, биржевые продажи основных нефтепродуктов в 2024 году уже составляют треть от всех поставок топлива на внутренний рынок.

Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал старший вице-президент биржи Антон Карпов.

По его словам, СПбМТСБ уже который год заканчивает год с рекордами объемов реализации топлива. "В 2024 году, если текущая динамика продаж сохранится, выйдем на очередной максимум - около 36 млн тонн. При объемах потребления внутреннего рынка России в 90-100 млн в год, биржевой показатель в 36 млн тонн - очень высокая цифра. Еще несколько лет назад 30 млн тонн нам казались труднодостижимыми, а теперь ежегодный прирост в среднем составляет 10%", - сказал Карпов.

Он подчеркнул, что рост объема продаж топлива на бирже в 2024 году в сравнении с 2023 годом предварительно составит более 16%. "Доля биржевых продаж основных нефтепродуктов на бирже в 2024-м уже составляет треть от всех поставок топлива на внутренний рынок, в 2023-м через биржу проходила каждая 4-я тонна", - добавил топ-менеджер.

Такие высокие объемы объясняются тем, что участники рынка прочувствовали биржевой механизм, и он им нравится, число покупателей сильно выросло за последние годы. Для некоторых нефтяников СПбМТСБ стала основным каналом реализации топлива, продажи идут значительно выше установленных нормативов, сказал Карпов.

"Сам топливный рынок мобилизовался, он подталкивает биржу быстрее развиваться в секции "Нефтепродукты", быть гибче, расширять горизонты. Так, если раньше у нас по мелкому опту была программа только с нефтяными компаниями, то этой осенью запустили вариант с независимыми нефтебазами, и есть ощущение, что эта тема в ближайшее время покажет интересные результаты. Ждем, что серьезным прорывом для СПбМТСБ станет внедрение системы Оператора товарных поставок РЖД, которая заработает в полную силу в 2025 году", - добавил он.