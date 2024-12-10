Участники биржевых торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ учатся работать в новых реалиях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Структура биржевых торгов нефтепродуктами сформировалась так, что покупатели могут быть из разных весовых категорий, всем нужно научиться работать в этих новых рыночных реалиях, сказал в интервью "Интерфаксу" старший вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов.

На вопрос, насколько существенным стало влияние промышленных производителей на цены на СПбМТСБ, он ответил: "Это дискуссионный вопрос, тема обсуждается постоянно. Есть две основные категории потребителей СПбМТСБ: промышленные предприятия и независимые заправщики. Для первых стоимость может быть не принципиальна, потому что им важнее купить быстро и много товара. У вторых есть потолок маржинальности, биржевая цена для них крайне важна".

"Это положение дел возникло недавно, оно стало следствием развития биржевой торговли, когда на площадку вышло много покупателей. Долгое время биржа, продавцы и участники рынка говорили о том, что конечных потребителей на торгах должно быть больше. Наконец, мы добились этого, убедив компании из разных отраслей экономики напрямую закупать топливо на бирже. И тут оказалось, что покупатели на СПбМТСБ могут представлять совершенно разные весовые категории. Так сформировалась структура рынка, будем в этих реалиях работать", - подчеркнул Карпов.

"Звучат предложения о разделении потребителей по сессиям, но СПбМТСБ с этим не согласна. На одной площадке не может быть различных ценообразований, когда для этих - одна схема, для этих - другая. Это неправильный подход. Если начинается подобное деление, образуется две цены на один и тот же товар, далее перетоки между сегментами и следующим шагом станет злоупотребление. Всем нужно научиться жить в постоянно обновляющихся условиях рынка", - сказал он.