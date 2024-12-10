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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Минфин подтвердил планы продать порядка 5% акций "ДОМ.РФ" на IPO в конце 2025 г.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил планы провести IPO госкорпорации "ДОМ.РФ", хочет продавать порядка 5% в конце 2025 года. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Ожидаем, что "ДОМ.РФ" сможет выйти на IPO к концу следующего года, ориентир порядка 5% от пакета акций, компания оценивает, что таким образом позволит привлечь за счет внебюджетных источников от 10 до 15 млрд рублей с учетом конъюнктуры рынка", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Правительство РФ на первом этапе предлагает продать 1-5% акций "ДОМ.РФ", говорил в ноябре в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы ожидаем, что интерес к этим акциям, в первую очередь, будут проявлять инвесторы – физические лица, не предполагается, что будет продажа стратегическому инвестору. Предполагается продажа максимально широкому кругу физических лиц, как нам поручение президента и предписывает, для создания максимально широкой основы для развития фондового рынка в Российской Федерации. Будем продавать инвесторам, которые сейчас работают через такие институты, как индивидуальные инвестиционные счета, программа долгосрочных сбережений и так далее", - заявил Моисеев.

По его словам, на первом этапе предполагается привлечь до 15 млрд рублей с учетом емкости российского фондового рынка. "Понятно, что это не предел, в случае успеха проведения первого транша первоначальные публичные размещения будут продлеваться дальше. Надеемся, что капитализация общества будет расти, поэтому в ходе дальнейших привлечений будем продавать акции дороже", - отметил замминистра.

Он также рассказал, на какие направления госкорпорация планирует направить привлеченные средства. "Нам все-таки надо вернуть инвестиции в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которые сейчас вложены в данное общество. И второе – направить деньги на развитие общества, финансирование приоритетных направлений, таких как проектное финансирование жилищного строительства", - заявил Моисеев.

АО "ДОМ.РФ" – финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. В состав госкорпорации входит одноименный банк, который по итогам третьего квартала 2024 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

По итогам 9 месяцев 2024 года госкорпорация заработала 58,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 58,1% больше результата за тот же период прошлого года.

Минфин РФ
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