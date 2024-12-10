Принят закон о возможности приватизации госкорпорации "ДОМ.РФ"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает возможность приватизации единого института развития в жилищной сфере - АО "ДОМ.РФ" - при сохранении контролирующей доли (50% + 1 акция) государства.

Документ (№ 758157-8) правительство РФ внесло в парламент в ноябре.

Согласно действующему законодательству, все акции единого института развития в жилищной сфере, которым является АО "ДОМ.РФ", находятся в собственности РФ. Принятый закон устанавливает, что этот уровень владения опускается до не менее 50% плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения единым институтом развития в жилищной сфере статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных обществах".

Документ расширяет задачи ДОМ.РФ, это поддержка проектов по энергоэффективности; привлечение частных инвестиций для развития жилищного строительства и создания объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры, включая выпуск облигаций; финансирование проектов, которые обеспечивают технологическую независимость в жилищном строительстве и строительстве объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической, туристской и иной инфраструктуры.

О том, что госкорпорация АО "ДОМ.РФ" может быть приватизирована через IPO, говорил в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов. Глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко допускал, что размещение акций может пройти во втором полугодии 2025 года.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.