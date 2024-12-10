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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:56

Объем мировых сделок со сложными финпродуктами в 2024 году вышел на максимум с 2007 года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Объем мировых сделок в области структурных финансов c начала 2024 года вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимальных с 2007 года $380 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные LSEG.

Предыдущий посткризисный максимум приходился на 2021 год. Тогда показатель за весь год составил порядка $379 млрд.

Индикатор не включает сделки с недвижимостью и традиционные корпоративные кредиты.

В последние недели среди прочего проводились транзакции с привязкой к комиссиям по франшизе продающей куриные крылышки американской сети ресторанов Wingstop Inc., продажам нефти из скважин с участием ExxonMobil и выручкой от продажи мощностей и площадей в дата-центрах CloudHQ.

Другие сделки недавнего времени были привязаны к финансам американских собственников жилья с солнечными панелями Tesla и музыкальным каталогам Шакиры, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Значительная доля рынка структурных сделок приходится на инструменты, обеспеченные потребительскими кредитами, включая автомобильные и карточные, отмечает FT.

Сложные продукты привлекают инвесторов в том числе благодаря более высокой доходности по сравнению с традиционными облигациями. При этом размер этого рынка достаточно небольшой, что позволяет избежать системных рисков, говорят аналитики.

ExxonMobil Tesla LSEG CloudHQ Fleetwood Mac Bon Jovi Wingstop Inc
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