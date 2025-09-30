Объем M&A в мире в III квартале превысил $1 трлн, с начала года - $3 трлн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Объем M&A в мире в третьем квартале превысил $1 трлн благодаря необычно насыщенному мегасделками лету, пишет Financial Times.

По данным London Stock Exchange Group, в июле-сентябре было объявлено о 14 сделках - каждая на сумму свыше $10 млрд. В том числе 29 сентября стало известно, что разработчик видеоигр Electronic Arts будет продан консорциуму инвесторов за $55 млрд.

Другими мегасделками стали приобретение американским железнодорожным оператором Union Pacific конкурента Norfolk Southern за $85 млрд, объединение горнодобывающих компаний Anglo American и Teck Resources, а также покупка американским разработчиком решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks израильской CyberArk Software за $25 млрд.

С начала 2025 года в общей сложности было объявлено о 47 мегасделках - это рекордное количество начала ведения расчетов LSEG.

Объем M&A за три квартала почти достиг $3,1 трлн, что на 35% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что этот год может стать лучшим с 2021 года.

В результате инвестиционные банки получили почти рекордные комиссионные. В январе-сентябре они заработали $95,4 млрд за инвестиционный банкинг, что является вторым по величине показателем за данный период, по данным LSEG.

В частности, Bank of America Corp., по оценкам экспертов, получит $130 млн за консультирование Norfolk Southern. Это выше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году JPMorgan Chase & Co., когда банк получил $123 млн за консультирование сделки между фармацевтическими компаниями Allergan и AbbVie на сумму $63 млрд.

"Немыслимое прежде оказалось теперь возможным, - отмечает сопрезидент бутик-банка Centerview Partners Эрик Токат. - Сделки, которые раньше казались невозможными, теперь снова обсуждаются".

"Слияния и поглощения заразительны: глава компании А заключает крупную сделку, и глава компании Б начинает думать, что, возможно, ему тоже нужно что-то предпринять", - заявил глава корпоративного отдела Latham & Watkins Чарльз Рак, который входил в число консультантов сделок EA, Teck и CyberArk.

"Рынок M&A сейчас на подъеме, и я не думаю, что ситуация изменится в ближайшее время, - полагает сопредседатель практики слияний и поглощений Wachtell Lipton Джейкоб Клинг. - Мы видим, как заключаются крупные трансформационные сделки, чего не было уже много лет".