Турбизнес выступил против госрегулирования цен на отели на международных форумах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Предпринимательские объединения в сфере туризма направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором назвали неуместным введение госрегулирования цен на отели в период проведения крупных между народных форумов, сообщил Российский союз туриндустрии.

"С соответствующей инициативой ранее выступила Федеральная антимонопольная служба. Предприниматели полагают, что ее реализация по сути выводит ценообразование гостиничных услуг из свободных рыночных отношений, что ставит гостиничный бизнес в дискриминационное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, на которых государственное ценовое регулирование не распространяется", - говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, рост цен на услуги гостиниц характерен для высокого туристического сезона и периода проведения массовых мероприятий, в том числе международных.

"Например, Петербургский экономический форум (ПМЭФ) проводится как раз на пике туристического сезона в период "белых ночей", когда загрузка коллективных средств размещения и без того достигает высоких значений во всех категориях номерного фонда. Наибольшее повышение цен на гостиничные услуги в период ПМЭФ происходит в категории отелей 5*, но она не востребована у массового потребителя. Предложение здесь ограничено, и при высокой загрузке гостиниц в туристический сезон возрастает и стоимость", - заявляют авторы письма.

В обращении также отмечается, что турбизнес неоднократно предлагал рассмотреть варианты более сбалансированного подхода к событийному календарю и проводить крупные деловые международные события в период низкого туристического сезона. Это позволило бы не создавать дополнительного давления на цены в период высокого сезонного спроса. Такой подход стандартно применяется во всем мире при проведении крупных мероприятий международного уровня.

"Госрегулирование цен уместно в тех сферах, где от стоимости товара или услуги зависит обеспечение естественных и жизненно необходимых нужд граждан. Так, оно применятся в отношении естественных монополий и ряда общественно важных услуг, в числе которых водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергетика. Но в гостиничной сфере отсутствуют субъекты естественных монополий, а от оказания гостиничных услуг не зависит удовлетворение базовых потребностей граждан, поэтому мы считаем введение такого механизма неуместным и избыточным", - говорится в документе.

В письме отмечается также, что в августе 2024 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал позицию Минэкономразвития о необоснованности ограничения цен на услуги размещения для всей гостиничной отрасли из-за кратковременного дефицита номерного фонда премиум-класса в ряде отелей и о нецелесообразности дальнейшей работы над проектом федерального закона, устанавливающим регулирование цен на гостиницы во время проведения особо значимых международных мероприятий.

Среди подписавших документ - представители РСТ, РСПП, ТПП, Российской гостиничной ассоциации (РГА), Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО), Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), общественный уполномоченный Москвы по управлению активами в сфере гостеприимства.