ФАС вернется к идее ограничения роста цен на отели после анализа цен во время ПМЭФ

Методика введения предельного роста цен готова, сказал глава ведомства Максим Шаскольский

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Методика установления предельного роста цен на отели во время проведения крупных форумов готова, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский, но назвал вопрос ее применения дискуссионным. По его словам, вернуться к дискуссии планируется после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году.

"Мы разработали методику, которая позволяет в отдельные дни, в дни этих форумов, всего лишь в трех городах - в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке - во время проведения международных мероприятий, прогнозировать цену размещения. Это очень простой механизм, очень ограниченный. Всего три города, всего три мероприятия", - рассказал он, добавив, что потенциально механизм мог бы быть расширен и на другие крупные международные мероприятия, например, в Казани, где ежегодно проходит KazanForum.

"Это совсем безболезненный и понятный механизм, который пока не утвержден. Но идет спор по этому вопросу. Есть разные позиции. Поэтому мы будем очень подробно смотреть за ценами, которые будут сейчас (в период проведения ПМЭФ с 18 по 21 июня - ИФ). Будем смотреть базовый период, то же начало июня, посмотрим цену во время форума, посмотрим цену после. И будем также докладывать и предлагать решения", - отметил Шаскольский.

Глава ФАС подчеркнул, что ограничить взрывной рост цен на размещение в период международных форумов и сделать их посещение более доступным важно как с экономической точки зрения, так и с инвестиционной. "Государство очень большие вложения делает в проведение этих мероприятий, в инфраструктуру, в транспорт, в связь, в безопасность. И для этого должны приезжать инвесторы, участники из разных стран с целью дальнейшего создания предприятий, развития инвестиций", - сказал он, пояснив, что рост цен ограничивает возможности участия в форумах, например, для делегаций из ряда развивающихся стран.