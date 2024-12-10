Ведомства и бизнес РФ не увидели необходимости в лицензировании розничной торговли табаком

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рынок табачной и никотинсодержащей продукции, несмотря на снижение нелегальной доли, нуждается в дополнительном контроле, но вводить лицензирование розничной торговли пока не стоит. Во многом функции контроля в этой сфере выполняет система маркировки "Честный знак" (государственная информационная система мониторинга оборота товаров - ГИС МТ). Об этом заявили участники совещания в Совете Федерации при обсуждении законопроекта, который предусматривает введение лицензирования розничной торговли.

"По лицензированию розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции. Законопроект поступил на рассмотрение в правительство и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, проект заключения правительства находится в высокой степени готовности для рассмотрения на комиссии по законопроектной деятельности", - сообщил замдиректора департамента таможенной политики, регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Георгий Голованов.

По его словам, законопроект "требует глубокой всесторонней проработки". Лицензирование затронет очень большое количество субъектов малого и среднего предпринимательства. "Кроме того, предлагается ввести лицензирование розничной торговли без введения лицензирования оптовой торговли, что, наверное, не позволит создать комплексное регулирование рынка, - сказал он. - Кроме того, требует дополнительной проработки и вопрос наделения дополнительными полномочиями Росалкогольтабакконтроля, необходимо также решить вопрос финансирования новых полномочий этого органа".

На разрыв комплексного регулирования рынка обратила внимание и замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина. "Нужно обсуждать вопрос комплексности регулирования и смотреть в том числе и на оптовую торговлю, иначе разрыв останется. По нашему мнению, если вводить лицензирование или реестровую модель, то надо делать как в алкоголе – по всей цепочке товародвижения", - сказала она.

Начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев отметил, что введение лицензирования и связанное с ним наделение службы или региональных органов власти полномочиями по его проведению потребует дополнительных расходов бюджета. "Поэтому в контексте проработки вопроса в дальнейшем стоит обсудить в качестве предложения, например, введение реестровой модели на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции", - сказал он, пояснив, что речь идет об автоматическом включении розничных торговцев в реестр, по типу реестра пивоваров.

"Для того, чтобы включиться в этот реестр, достаточно будет подключиться к системе "Честный знак, зарегистрироваться в ФНС, не иметь налоговой задолженности и т.д. Это не потребует нагрузки на бюджетные средства в части данных полномочий. Но это вопрос на обсуждение", - сказал он.

Представитель Минпромторга Андрей Мешков заявил, что ведомство не смогло поддержать законопроект, поскольку к нему много замечаний, в том числе и в отношении реестровой модели. В настоящее время Минпромторг вместе с контрольно-надзорными органами и Минэкономразвития разрабатывает новую модель госконтроля, основанную на активном применении ГИС МТ, сказал он.

В РСПП введение лицензирования считают преждевременной мерой, но допускают реестровую модель. "Мы считаем, что введение лицензирования это преждевременная мера. А с точки зрения реестра - это то, к чему можно прийти в ближайшее время, но не завтра. Знаю, что Минфин в отзыве похожую точку зрения поддерживает, - заявил член правления РСПП Сергей Глушков. - В этом направлении надо идти, но только когда мы четко поймем, насколько эффективно введение лицензирования на производство табака, которое было введено совсем недавно".

Близкой к этому находится и позиция "Опоры России". "Мы поддерживаем реестр, считаем, что логику системности надо продолжать, если мы приняли закон, который позволил лицензировать производителей и импортеров, - заявил член президиума организации Сергей Слипченко. - Лицензии надо вводить постепенно и стоит начать это с реестра. Это даст возможность тем, кто хочет работать честно, легально и прозрачно, соблюдать все законы и таким образом отделить себя от оставшейся части рынка".

В то же время, как заявил представитель ведущего табачного дистрибьютора - ТК "Мегаполис", "совершенно очевидно, что сетевая розница не нуждается в реестре, поскольку в ней никаких проблем с нелегальными сигаретами нет. "А это половина рынка, между прочим, - отметил он. - Важно при введении тех или иных процедур не ударить по малому и среднему бизнесу, который наиболее чувствителен ко всем этим процессам".

Как сообщалось на совещании, в настоящее время доля нелегального табака на рынке РФ составляет 10-11%.

По данным ФНС, озвученным на мероприятии, за 10 месяцев рост поступления акцизов от этой отрасли составил 746 млрд рублей, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля приходится на традиционную табачную продукцию - 697,6 млрд рублей (рост на 13,5%). Поступление от акцизов на табак, предназначенный к потреблению путем нагревания, выросло на 17,6%, до 48,8 млрд рублей.

По данным Росстата, табачная отрасль за 10 месяцев выпустила 167 млрд сигарет, снизив производство на 2,5%. В октябре в годовом выражении выпуск вырос на 17,7%, до 16,4 млрд штук, по сравнению с сентябрем этого года - на 4,2%.