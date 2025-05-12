Минфин предложил ввести с марта 2027 года лицензирование торговли сигаретами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект о введении с марта 2026 года лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Документ, вносящий изменения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщается в пояснительной записке, с 1 марта 2024 года в стране введено лицензирование производства, экспорта и импорта табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Лицензирование оптового и розничного оборота не предусмотрено. Новый законопроект нацелен на последовательное развитие нормативно-правового регулирования табачной отрасли, направленного на борьбу с нелегальным рынком, и предусматривает введение лицензирования и в торговой сфере.

"Законопроектом предлагается установить следующие виды деятельности, осуществление которых будет подлежать лицензированию: закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья; розничная продажа табачной продукции и никотинсодержащей продукции; развозная торговля табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией, - говорится в пояснительной записке. - Порядок получения, приостановления и аннулирования действия соответствующих лицензий, внесения изменений в реестр лицензий устанавливается законопроектом по аналогии с порядком, который действует в отношении лицензий на производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

Вводить лицензирование планируется поэтапно. С 1 марта 2026 года до 1 сентября 2026 года будут выдаваться лицензии при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности; с 1 сентября 2026 года будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии; с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям.

Выдавать и аннулировать лицензии на оптовую торговлю будет Росалкогольтабакконтроль, лицензии на розничную торговлю и развозную торговлю - органы исполнительной власти регионов. Для получения лицензий и осуществления лицензируемых видов деятельности будет установлен ряд лицензионных требований, большая часть из которых является требованиями, уже установленными законодательством.

Кроме того, к розничным торговым объектам будут предъявляться лицензионные требования по наличию в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде (на срок более года) торгового объекта (магазина или павильона) площадью не менее 5 кв. метров (для осуществления розничной торговли), отсутствию налоговой задолженности более 3 000 рублей и уплате государственной пошлины за выдачу лицензии. При этом регионы будут уполномочены устанавливать на своих территориях дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, а также увеличивать минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в пять раз.

Согласно пояснительной записке, госпошлина за действия лицензирующих органов не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих легальную деятельность. Оптовая и розничная торговля без лицензии повлечет административную и уголовную ответственность.