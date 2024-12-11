Туроператор TUI увеличил выручку в 2024 фингоду до рекордных 23,2 млрд евро

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, завершила 2024 финансовый год с рекордной выручкой и ростом базовой прибыли на треть, однако спрогнозировала замедление роста прибыли в текущем фингоду.

Как сообщается в годовом отчете компании, базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) за фингод, который завершился 30 сентября, увеличилась на 33%, до 1,3 млрд евро с 977,2 млн евро годом ранее.

Выручка выросла на 12% - до рекордных 23,2 млрд евро.

TUI планирует в 2025 фингоду нарастить выручку на 5-10%, базовую EBIT - на 7-10%. Руководство отметило увеличение расходов, а также менее благоприятные, чем в прошлом году, сроки празднования католической Пасхи.

Компания в минувшем фингоду обслужила 20,3 млн клиентов (годом ранее - 19 млн), а также сократила чистый долг на 500 млн евро, до 1,6 млрд евро.

Котировки акций туроператора падают на 7,2% во Франкфурте. С начала года капитализация TUI выросла на 11,2%, тогда как германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 21,3%.