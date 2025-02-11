Поиск

Туроператор TUI сократил квартальный убыток в 2,7 раза

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, увеличила выручку на 13,2% в первом квартале 2025 финансового года и сократила чистый убыток в 2,7 раза.

В октябре-декабре выручка компании составила 4,87 млрд евро по сравнению с 4,3 млрд евро годом ранее.

Чистый убыток сократился до 30,4 млн евро с 83,5 млн евро.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 50,9 млн евро по сравнению с 6 млн евро годом ранее.

В отчетном квартале TUI обслужила 3,7 млн клиентов, на 6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Также компания сообщила, что объемы бронирований на зиму и лето этого года выросли на 2%.

В 2025 финансовом году компания по-прежнему ожидает роста базовой EBIT на 7-10% и повышения выручки на 5-10%.

TUI AG TUI Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Минсельхоз сообщил об увеличении господдержки молочной отрасли в 2024 году почти на треть

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% до 132,9 млрд рублей

Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

Глава РСПП Шохин не ждет снижения ставки ЦБ раньше апреля

Brent подорожала до $76,15 за баррель

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира

Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5838 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });