Туроператор TUI сократил квартальный убыток в 2,7 раза

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, увеличила выручку на 13,2% в первом квартале 2025 финансового года и сократила чистый убыток в 2,7 раза.

В октябре-декабре выручка компании составила 4,87 млрд евро по сравнению с 4,3 млрд евро годом ранее.

Чистый убыток сократился до 30,4 млн евро с 83,5 млн евро.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 50,9 млн евро по сравнению с 6 млн евро годом ранее.

В отчетном квартале TUI обслужила 3,7 млн клиентов, на 6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Также компания сообщила, что объемы бронирований на зиму и лето этого года выросли на 2%.

В 2025 финансовом году компания по-прежнему ожидает роста базовой EBIT на 7-10% и повышения выручки на 5-10%.