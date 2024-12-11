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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Минфин за два дня разместил ОФЗ на 2,04 трлн руб. и довел выполнение квартального плана до 95,6%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России за два аукционных дня (4 и 11 декабря) разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 2,04 трлн рублей по номиналу, что составляет 85% от квартального плана, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Всего с начала квартала ведомство продало облигации на 2,294 трлн рублей, доведя тем самым выполнение плана до 95,6%. Таким образом, для достижения запланированной на IV квартал цифры в 2,4 трлн рублей по номиналу Минфину до конца года осталось разместить ОФЗ приблизительно на 106 млрд рублей.

Основной объем проданных облигаций пришелся на два новых выпуска ОФЗ с плавающей ставкой, так называемых флоатеров – ОФЗ-ПК 29026 и ОФЗ-ПК 29027, которые Минфин размещал 4 и 11 декабря, соответственно. Оба этих выпуска номинальным объемом по 1 трлн рублей каждый были зарегистрированы Минфином за несколько дней до соответствующих первичных аукционов. В итоге, первый из них был полностью продан на аукционе 4 декабря, а второй – также полностью размещен на аукционе 11 декабря. Таким образом, только за счет размещения этих двух триллионных выпусков квартальный план Минфина был исполнен на 83,3%.

Эти два триллионных размещения теперь являются новыми рекордными уровнями продаж ОФЗ на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года, когда на одном аукционе был продан выпуск ОФЗ-ПК серии 29022 на 750 млрд рублей по номиналу. С учетом же первого аукциона, состоявшегося 4 декабря 2024 года, Минфин РФ в общей сложности разместил ОФЗ на общую сумму 1 трлн 27 млрд 956 млн рублей, что также является рекордным объемом размещения за один аукционный день.

Облигации серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года имеют 55 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 марта 2025 года. Облигации серии 29027 с погашением 11 сентября 2036 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата первой выплаты - 11 марта 2025 года. Для этих бумаг предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте ЦБ РФ значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте Минфина РФ. При этом, если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, в новом формате – с учетом капитализации в этот период.

Минфин РФ
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