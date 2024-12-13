Минфин скорректировал итоги аукциона по размещению флоатера 11 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ снизил оценку объема размещения ОФЗ-ПК 29027 на аукционе 11 декабря в связи с неисполнением участниками заявок на 266,15 млн рублей по номиналу.

К участникам аукциона, не исполнившим свои обязательства по удовлетворенным Минфином заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга "Национального клирингового центра".

В результате неисполнения заявок фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска оценивается в 999,734 млрд рублей по номинальной стоимости (изначально составлял 1 трлн рублей), выручка от размещения - 940,166 млрд рублей (было 940,417 млрд рублей).

Средневзвешенная цена фактически удовлетворенных на аукционе заявок составила 93,9846% (было 93,9847%). Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

Случаи неисполнения заявок участниками аукционов ОФЗ были и ранее. Так, например, в феврале 2024 года банк "Синара" не исполнил поданные на аукционе по размещению ОФЗ-ПД заявки на 200 млн рублей по номиналу, в апреле 2021 года "Эйч-эс-би-си банк (РР)" не исполнил поданную на аукционе по размещению ОФЗ-ПД заявку на сумму 1,3 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 29027 с погашением 11 сентября 2036 года имеют 46 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 90 дней, дата первой выплаты - 11 марта 2025 года. Для этих бумаг предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте ЦБ РФ значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней окончанию соответствующего купонного периода.

Минфин за два аукционных дня декабря (4 и 11 декабря) разместил ОФЗ на общую сумму 2,04 трлн рублей по номиналу, что составляет 85% от квартального плана. Всего с начала квартала ведомство продало облигации на 2,294 трлн рублей, доведя тем самым выполнение плана до 95,6%. Основной объем проданных облигаций пришелся на два новых выпуска флоатеров - ОФЗ-ПК 29026 и ОФЗ-ПК 29027. Оба этих выпуска номинальным объемом по 1 трлн рублей каждый были зарегистрированы Минфином за несколько дней до соответствующих первичных аукционов.