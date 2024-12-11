Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%, годовая ускорилась до 8,88%

Москва. 11 декабря. INTERFAX - Инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09% (в ноябре 2023 года инфляция составила 1,11%, а за январь-ноябрь 2023 года - 6,64%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября после 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2024 года составил 101,10% (в октябре 2024 года - 100,81%). В годовом выражении базовый индекс цен в ноябре вырос до 108,28% со 108,18% в октябре.

Продовольственные товары

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 2,33% (в годовом сравнении - подорожали на 9,85%). В том числе плодоовощная продукция выросла в цене в ноябре на 10,35% (в годовом выражении - выросла на 18,73%).

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 0,51% (в годовом сравнении - выросли в цене на 5,71%).

Услуги в ноябре выросли в цене в среднем на 1,31% (в годовом выражении - подорожали на 11,41%).

В ноябре значительно увеличились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - на 42,6%, помидоры - на 22,8%, лук - на 19,0%, картофель - на 17,6%, капусту - на 16,1%.

Среди прочих продовольственных товаров в ноябре значительно выросли цены на икру лососевых рыб - на 5,4%, сельдь соленую - на 4,3%, рыбу, сметану - на 3,5%, сливки питьевые, сыры - на 3,4%, мясо индейки - на 3,3%, шоколад - на 3,2%, молоко питьевое - на 3,0%.

Цены на дизельное топливо в ноябре выросли на 2,2%, автомобильный бензин - на 1,1%.

В ноябре среди телекоммуникационных услуг значительно выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 15,5%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря.

Инфляция в РФ с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября.

С начала месяца рост цен к 9 декабря составил 0,62%, с начала года - 8,76%.

Таким образом, инфляция с начала года на 9 декабря уже превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

Из данных за 9 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 9 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,32%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 3 по 9 декабря выросли на 3,2% после роста на 3,6% с 26 ноября по 2 декабря. В том числе огурцы стали дороже на 8,5%, помидоры - на 5,4%, капуста - на 3,3%, лук - на 2,2%, картофель - на 1,8%.

За период с 3 по 9 декабря существенно выше стали цены на мясо кур и яйца куриные - на 1,5%, маргарин и масло подсолнечное - на 1,3%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное - на 1,1%, масло сливочное, сыры - на 0,9%, молоко пастеризованное, сметану и печенье - на 0,7%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены: на электропылесосы - на 2,5%, смартфоны -на 1,4%, телевизоры - на 1,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 1,0%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,5%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 декабря на уровне 9,32%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 3 по 9 декабря 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,48% (с 0,50% неделей ранее). В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,76% (после 0,68% неделей ранее): замедлился рост цен на плодоовощную продукцию (до 3,24% с 3,57%), на остальные продукты питания цены увеличились на 0,54% (после 0,43% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен составил 0,51% (после 0,30% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

Ключевая ставка

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, на 2025 год равен 4,5%. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2024 году составляет 9,1% (вырос с 8,1% на начало ноября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 6,3% (с 5,6% по опросу в начале ноября).

Большинство аналитиков полагает (опрос "Интерфакса" от начала декабря), что ЦБ РФ 20 декабря повысит ставку с 21% до 23%, некоторые даже допустили повышение до 25%.