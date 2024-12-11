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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Что произошло за день: среда, 11 декабря

Согласование 15-го пакета санкций ЕС, освобождение двух населенных пунктов в Курской области, отключение электричества в Абхазии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Постпреды ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ. Эти меры должен утвердить Совет ЕС. В ноябре Bloomberg писал, что в новый пакет могут войти дополнительные торговые ограничения и повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.

- Военные РФ сообщили об освобождении пунктов Дарьино и Плёхово в Курской области.

- Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По его данным, две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами радиоэлектронной борьбы. Российские военные заявили, что ответят на атаку.

- Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88%.

- Госдума приняла закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка.

- Суд Петербурга прекратил дело против топ-менеджера "Балтики" Антона Рогачевского. Ему назначен судебный штраф в 75 тыс. рублей. Его и экс-президента "Балтики" Дениса Шерстенникова обвиняли в передаче лицензионного права интеллектуальной собственности на бренд в интересах группы компаний Carlsberg.

- Абхазия осталась без электричества из-за остановки ИнгурГЭС. Сработала аварийная система защиты.

- Россиянин Мирон Лифинцев стал чемпионом мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

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