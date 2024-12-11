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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Рост цен на яйца в РФ за неделю ускорился до 1,5%

На сливочное масло рост цен замедлился до 0,9%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 3 по 9 декабря повысились на 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста продолжают ускоряться: неделей ранее цены повысились на 1,3%, а на предыдущей неделе – на 1,1%.

В то же время рост цен на сливочное масло замедлился до 0,9% против 1,2% неделю назад.

С начала года цены на масло выросли на 33,7%. В то же время нынешние цены на яйца на 14,5% ниже, чем в конце прошлого года, когда был отмечен их резкий рост, который привел к необходимости вводить на первое полугодие этого года беспошлинный импорт яиц. На второе полугодие эта мера продлена не была.

Росстат также сообщил, что с 3 по 9 декабря цены на мясо кур повысились на 1,5%, маргарин и подсолнечное масло - на 1,3%, мороженую рыбу и стерилизованное молоко - на 1,1%, сыры - на 0,9%, пастеризованное молоко, сметану и печенье - на 0,7%, пшено - на 0,6%, ржаной хлеб - на 0,5%, говядину, творог, муку и пшеничный хлеб - на 0,4%, соль - на 0,3%, свинину, рис, вермишель и черный чай - на 0,2%, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.

В то же время цены на макаронные изделия снизились на 0,3%, овощные консервы для детского питания – на 0,2%, сахар-песок, гречневую крупу и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.

Росстат
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