Российская молочная промышленность в 2024 году обновила ряд ценовых рекордов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Снижение поголовья коров в российском сельском хозяйстве, замедление производства сырого молока привели к относительному дефициту сырья для перерабатывающей отрасли и росту закупочных цен на него. В результате на рынке в 2024 году был обновлен ряд ценовых рекордов.

Больше всего подорожали такие молокоемкие продукты, как сливочное масло и сыры, сообщается в обзоре, подготовленном Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Отрасль теряет головы

В 2024 году темпы снижения поголовья коров ускорились. Как прогнозируют эксперты, сельхозорганизации по итогам года могут потерять до 3% коров, фермерские хозяйства - до 2-2,5%, хозяйства населения - до 4%. Общее снижение поголовья коров может составить 3-3,5%, или 250-300 тыс. голов, причем порядка половины - в корпоративном секторе (сельхозорганизации и фермеры).

Одновременно с этим молочная продуктивность, по официальным данным, продолжает расти. За январь-октябрь рост продуктивности в сельхозорганизациях составил 5,7%. К концу года показатель надоев на одну корову может обновить рекорд и достичь 8 600 кг.

Согласно обзору, темпы роста производства сырого молока в 2024 году несколько замедлились. По итогам года оно может составить 34 млн тонн, что на 0,6% больше, чем в 2023 году. В 2023 году по сравнению с 2022 годом рост составлял 2,5%. В том числе в корпоративном секторе в 2024 году будет получено порядка 21,5 тысячи тонн молока. Рост продуктивности на фоне сокращения поголовья позволит сельхозорганизациям увеличить производство молока на 600 тысяч тонн. В то же время в фермерских хозяйствах рост надоев на одну корову уже не перекрывает падение поголовья и годовое снижение оценивается в 300 тысяч тонн.

"Во втором полугодии на фоне сброса поголовья конкурентная борьба за молочный жир на фоне ограниченного предложения сырого молока резко выросла, и рынок несколько разбалансировался. С одной стороны, сократилось предложение молока. Летняя жара в основных регионах-производителях привела к снижению прибавок по надоям, плюс негативно отыграл фактор общего снижения поголовья, - говорится в обзоре. - С другой стороны, вырос спрос со стороны производителей высокожирных молочных продуктов, в первую очередь производителей мороженого".

В январе-октябре этого года прирост производства сырого молока в сельхозорганизациях составил 526 тысяч тонн (+3,1%). В то же время год назад этот показатель был равен 897 тысяч тонн (+5,7%). Производство мороженого за этот период выросло на 18%, питьевых сливок - на 15%, сыров - на 6%. Одновременно с этим производство сливочного масла снизилось на 2%, но спрос на него остался высоким.

Запасы падают, цены растут

Снижение темпов роста привело к сокращению запасов молочных продуктов. На начало ноября запасы основных видов молочной продукции находились на более низких уровнях, чем в прошлом году. По сливочному маслу и сухому цельному молоку (СЦМ) этот показатель на минимуме за последние пять лет, по сухому обезжиренному молоку (СОМ) и сухой сыворотке - за последние три года.

На фоне относительного дефицита сырого молока с августа начался значительный рост закупочных цен на него. Если в 2023 году они упали в среднем на 6%, то в 2024 году рост оценивается в 16,5%.

Как отмечают эксперты, в 2024 году рекорды цен обновлялись по всем категориям молочной продукции, но наиболее заметно ценники росли на высокожирные продукты. По результатам мониторинга ИКАР, индексы цен на сливочное масло в РФ на фоне ограниченного производства с начала года и до середины были в среднем на 29% выше значений прошлого года, с июля начался резкий рост. Так, индекс цен на сливочное масло (72,5% жирности) к концу сентября был выше прошлогоднего в 1,7 раза, на пике стоимость 1 кг масла могла доходить до 900 рублей.

Цены на сыры держались чуть дольше на фоне роста производства и высоких запасов. Индекс цен ИКАР до сентября был примерно на 4-8% выше значений прошлого года, затем начался рост, обусловленный общим повышением себестоимости.

Рост цен не обошел и сухие молочные продукты. Так, СОМ с августа ежемесячно прибавляло в цене в среднем 7,5%, но пиковые значения 2022 года пока не достигнуты. Ежемесячный рост цен на СЦМ с августа оценивается в 6,3%, сухой сыворотки - в 10%.

С учетом сегодняшнего положения в отрасли эксперты рынка ожидают, что до весны ценники доберутся до своих пиковых значений, а следующий год, скорее всего, рынок отработает с высокой базой, говорится в обзоре.