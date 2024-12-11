Цены на огурцы в РФ в ноябре повысились почти на 43%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ в ноябре повысились на 10,4%, причем огурцы подорожали почти на 43%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста существенно ускорились. Месяцем ранее плодоовощная продукция стала дороже на 1,4%. С начала года она подорожала на 12%, в годовом выражении – на 18,7%.

По данным Росстата, в ноябре цены на огурцы выросли на 42,6% (на 3,8% в октябре), помидоры - на 22,8% (на 3,2%), лук - на 19% (на 4,4%), картофель - на 17,6% (на 4,9%), капусту - на 16,1% (снижение на 3,4%), морковь - на 5,7% (снижение на 6,5%), бананы - на 5,4% (рост на 4,4%). Цены на лимоны снизились на 1,8%.