В России рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился до 3,4%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В России с 10 по 16 декабря цены на фрукты и овощи выросли на 3,4%, сообщил Росстат. Рост цен ускорился, неделей ранее он составлял 3,2%.

Лидерами по темпам роста цен по-прежнему остаются огурцы, которые подорожали на 10,1% (на 8,5% неделей ранее). Цены на помидоры выросли на 4,1% (5,4%), капусту - на 2,9% (3,3%), картофель - на 1,9% (1,8%), морковь - на 1,8% (0,4%), свеклу - на 1,4% (0,3%), лук - на 1,3% (на 2,2%), яблоки - на 1,2% (1,1%), бананы - на 0,9% (1,2%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал почти в 1,9 раза. Цены на лук повысились почти в 1,5 раза, капусту - на 40,3%, свеклу - на 30,8%, яблоки - на 18,5%, морковь - на 14,1%, огурцы - на 12,8%, бананы - на 11%, помидоры - на 9,2%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала на 24,19%.