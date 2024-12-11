Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов

Brent торгуется ниже $72,8 за баррель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок остается в плюсе в среду, однако цены на нефть опустились с внутридневных максимумов.

Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, а также новые прогнозы ОПЕК.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,42 млн баррелей - до 421,95 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025г ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:50 по московскому времени составляет $72,76 за баррель, что на $0,57 (0,79%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,73 (1,06%), до $69,32 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Этой стратегии Штаты "ранее избегали, опасаясь скачка мировых цен на нефть", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Однако теперь "более смелые меры кажутся жизнеспособными, поскольку стоимость нефти сдерживается глобальным избытком предложения", говорит эксперт.

"Как минимум, пока не будут раскрыты подробности санкций, эти сообщения установят нижний предел цен на нефть, - отмечает Иннес, слова которого приводит Market Watch. - Если санкции окажутся существенными, мы можем увидеть рост цен на нефть".