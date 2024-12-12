Brent торгуется у $73,57 за баррель

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти колеблются у уровней закрытия торгов в четверг. Рынок оценивает новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти.

К 15:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,07%) до $73,57 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,17%), до $70,41 за баррель.

МЭА в прогнозе по рынку понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году на 78 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с в сутки и повысила прогноз на 2025 год на 90 тысяч б/с - до 1,1 млн б/с.

Днем ранее ОПЕК ухудшила прогнозы спроса как на 2024, так и на 2025 год.

Сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти, оказывают поддержку нефтяному рынку в последние два дня.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила Bloomberg TV, что наличие достаточного предложения на нефтяном рынке в данный момент, а также ослабление глобального спроса "создают возможности для принятия дальнейших мер" в отношении российского нефтяного сектора.

Будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа - Майк Уолтц, выступивший на Fox News, заявил, что Вашингтон вернется к кампании максимального давления на Иран.