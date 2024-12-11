OMV расторгла контракт с "Газпромом" после прекращения поставок

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH приняла решение о немедленном расторжении своего контракта на поставку газа в Австрию с дочерней компанией "Газпрома" ООО "Газпром экспорт", сообщила OMV.

Покупатель считает, что поставщик "существенно нарушил контрактные обязательства".

OMV отмечает, что поставки по договору не идут с 16 ноября 2024 года.

Объем контракта составляет около 6 млрд куб. м в год.

Как сообщалось, месяц назад OMV объявила о выигрыше в арбитражном споре с "Газпромом". Присужденную сумму в 230 млн евро западная компания решила зачесть в рамках действующего контракта на поставку российского газа. По условиям экспорта российского газа в недружественные страны при неполной оплате поставки прекращаются. Этот сценарий был реализован.