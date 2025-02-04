OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Австрийская OMV сообщила о присуждении ей компенсации в размере 48 млн евро по арбитражному разбирательству с ООО "Газпром экспорт" относительно контракта на поставку российского газа в Австрию. Соответствующее решение было принято 3 января Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма (SCC). Ранее OMV сообщала о решении иностранного арбитража в свою пользу по спору о поставках в Германию.

"В свете этого благоприятного решения финансовое влияние частичного зачета обязательств по австрийскому контракту на поставку газа было отражено в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере 48 млн евро", - говорится в отчете австрийской компании.

Речь идет об арбитражном разбирательстве, инициированном в январе 2023 года из-за "непредсказуемости поставок газа по австрийскому контракту, истекающему в 2040 году". Ранее OMV сообщала о положительном для нее исходе разбирательства с "Газпром экспортом" относительно якобы недопоставок газа в Германию (поставки российского газа по "Северному потоку" остановились в 2022 году из-за невозможности техобслуживания магистрали на фоне санкций Канады, позже в том же году линейная часть морской магистрали пострадала от диверсии). Арбитраж SCC присудил австрийской компании компенсацию 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки, которую та надеялась зачесть в рамках тогда еще действовавшего контракта на поставку российского газа в Австрию.

По условиям поставок российского газа в адрес недружественных стран, в случае неполного поступления оплаты за газ поставки прекращаются. В результате 16 ноября 2024 года "Газпром" полностью прекратил поставки в Австрию, а 11 декабря OMV решила расторгнуть контракт с российской стороной.

Российские суды придерживаются позиции о том, что многочисленные меры ограничительного характера, введенные со стороны Европейского союза, значительным образом затрудняют защиту российскими компаниями своих прав в соответствующих иностранных юрисдикциях, в частности на территории Швеции.

Российский суд решил, что возникшие споры по контрактам не подлежат рассмотрению в Торговой палате Стокгольма, вышестоящие инстанции это решение неоднократно поддержали. Размер санкции российского суда OMV за запрет судиться с "Газпром экспортом" в Швеции равен сумме иска иностранной компании в зарубежном суде.