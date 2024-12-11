Большинство российских предприятий планирует увеличить зарплаты в 2025 году

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Большинство российских предприятий в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда планирует увеличивать оплату труда работников и в 2025 году, говорится в обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика".

Такие данные Банк России получил по итогам опроса компаний в ноябре. Повышать зарплаты в следующем году планирует 75% предприятий. При этом эта доля ниже, чем в 2024 году, отмечает регулятор.

О планах повысить зарплату сотрудникам сообщили 83% опрошенных сельскохозяйственных предприятий, 79% промышленных предприятий, 64% торговых компаний. Часть компаний отмечают, что будут ориентироваться на величину предстоящей индексации МРОТ (повышение на 16,6% с 1 января 2025 г.). При этом в ряде регионов сформировалась практика опережающей индексации предприятиями зарплат: в преддверии увеличения МРОТ они повысили зарплаты уже в конце текущего года, подчеркивает Банк России.