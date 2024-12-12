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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

Атака БПЛА в Грозном, Макрон и Туск обсудят отправку миротворцев на Украину, российские работодатели планируют повысить зарплаты

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Над казарменными зданиями МВД в Грозном сбит беспилотник ВСУ. В результате легкие ранения получили четыре бойца караула, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уточнил, что БПЛА сдетонировал в воздухе, повреждена кровля, выбиты стекла.

- Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудят ввод миротворцев на Украину после завершения конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

- Большинство российских предприятий планирует увеличить зарплаты в 2025 году. Об этом заявили 83% опрошенных сельскохозяйственных предприятий, 79% промышленных предприятий, 64% торговых компаний, говорится в обзоре ЦБ РФ.

- Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли. На совещании президента РФ с правительством также обсуждалась программа социально-экономического развития Кузбасса, ее продление до 2030 года, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

- Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2025 фингод в размере $883,7 млрд. Документ среди прочего предусматривает укрепление американского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и создание Тайваньского фонда, аналогичного украинской инициативе, которая позволяет Вашингтону поставлять оружие Киеву, закупая его у частных компаний.

- Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла посетил Бейрут. Он прибыл в столицу Ливана, чтобы наблюдать за выводом израильских военных и пополнением ливанской армии в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".

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