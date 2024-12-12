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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Microsoft спишет стоимость доли в убыточной "дочке" General Motors на $800 млн

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. во втором финансовом квартале (октябрь-декабрь) зафиксирует расходы на обесценение инвестиций в Cruise в размере $800 млн в связи с решением General Motors о реструктуризации этой убыточной дочерней компании, говорится в сообщении софтверного гиганта на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Негативное влияние этого списания на чистую прибыль на акцию в текущем финквартале составит около $0,09. Аналитики ожидают ее на уровне $3,15, пишет Financial Times.

Во вторник GM сообщила, что прекратит разработку роботакси в рамках Cruise и подключит ее техническую команду к работе над технологиями автономного и вспомогательного вождения.

GM, которой принадлежит около 90% акций Cruise, заключила соглашения с другими акционерами, которые позволят ей увеличить долю в компании до более 97%. Она также будет стремиться приобрести оставшиеся акции.

В 2021 году Microsoft, GM, Honda и другие институциональные инвесторы инвестировали в Cruise более $2 млрд.

Акции Microsoft подешевели на 0,2% по итогам дополнительных торгов в среду.

Microsoft General Motors Cruise
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